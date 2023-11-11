КПП Финляндии запретили въезд из РФ на велосипедах

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Крупнейшие пропускные пункты по пассажиропотоку в юго-восточной Финляндии приняли решение о запрете въезда в страну россиян на велосипедах с 9 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника пограничной охраны КПП Ваалимаа.

Он не назвал причины введения запрета.

По информации очевидцев, на месте пересечения границы в Финляндии установили дорожные знаки о запрете въезда на велосипедах, на финском пропуском пункте граждан информируют о правилах и возвращают в РФ.

В конце октября стало известно, что сейм Латвии утвердил в первом чтении поправки, предусматривающие запрет на нахождение машин с российскими номерами на территории страны.

Из нововведения следует, что авто с номерами РФ будут конфискованы в том случае, если владельцы не перерегистрируют их в течение трех месяцев. При конфискации их будут направлять Украине.

Комментируя запрет на въезд в страны Евросоюза на авто с российскими номерами, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что это представляет собой абсурд. По его мнению, такие меры делают еще более плачевными взаимоотношения Москвы с государствами Европы.

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