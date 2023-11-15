В Кремле прокомментировали планы Финляндии закрыть КПП на границе с РФ

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Кремль "глубоко сожалеет" из-за того, что Финляндия сделала шаг к закрытию границ с Россией. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он уточнил, что финское руководство выбрало путь дистанцирования от "прежнего доброго уровня" отношений между странами.

Накануне глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявил, что ведомство готовит предложения, чтобы ограничить работу пропускных пунктов на границе с РФ. Причиной этого он назвал неконтролируемый поток беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других государств.

До этого Финляндия запретила пересекать границу со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Полное закрытие границы для проезда на этом виде транспорта ввели с 15 ноября.

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