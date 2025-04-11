Депутат Белик: Британия перешла к новой тактике против России

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План Великобритании по размещению своих войск на Украине свидетельствует о применении новой тактики против России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Когда в Британии поняли, что Россию на поле боя не сломать, то решили перейти на другую тактику. То, что останется от Украины – вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком", – считает парламентарий.

По словам Белика, тактика включает в себя принуждение РФ разместить свои войска на границе. Таким образом, отметил депутат, из российского бюджета уйдут "огромные суммы" и инвестиционная привлекательность страны упадет.

Подобный план представляет собой "игру в долгую", заключил Белик.

Ранее СМИ сообщили, что власти Великобритании планируют размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. Главная цель состоит в подготовке и восстановлении армии Украины, а также предоставлении ей "необходимой передышки". Кроме того, по данным журналистов, зарубежные силы предложат Киеву помощь в обороне неба и акваторий.

В апреле в Киеве также обсуждалась возможность отправки европейских миротворцев на Украину. Отмечалось, что размещение миротворцев якобы должно быть организовано в рамках усилий Великобритании по созданию "коалиции желающих" из стран Евросоюза.