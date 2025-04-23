МИД РФ ввел ответные санкции против членов парламента Британии

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Россия вводит ответные персональные санкции в отношении членов британского парламента. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Как отметили в ведомстве, таким образом Москва ответила на продолжающийся конфронтационный курс Лондона. В частности, британская сторона демонизирует Россию, фабрикует антироссийские нарративы, чтобы ослабить влияние страны на международной арене. Кроме того, Лондон продолжает поставлять оружие неонацистскому режиму в Киеве.

"Всеобъемлющий характер вводимых Великобританией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес, свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией", – говорится в сообщении.

Более того, в российском МИД считают, что русофобия и стремление ослабить страну остаются ключевыми элементами британской внешней политики, которая полностью соответствует задачам по нанесению максимального урона национальным интересам России.

Заявления и голословные обвинения членов британского парламента, включая призывы к изъятию замороженных российских активов, продолжили в ведомстве, только усиливают конфронтацию и подрывают возможность диалога.

"Такая риторика нами внимательно отслеживается, и делаются необходимые выводы", – подчеркнули в МИД, добавив, что работа по расширению российского "стоп-листа" будет продолжена.

В Великобритании ранее заявили о введении самого высокого уровня контроля по Схеме регистрации иностранного влияния (FIRS) в отношении России с 1 июля. Как пояснил замглавы МВД Британии Дэн Джарви, в стране считают Москву "острой угрозой" для нацбезопасности, в связи с чем ее обвинили в шпионаже, кибератаках и отравлении в Солсбери.

Однако такая мера потребует регистрации с Владимиром Путиным, правительством, российскими ведомствами, вооруженными силами, спецслужбами, полицией, Федеральным собранием, судебными органами и политическими партиями.