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Великобритания введет в отношении РФ самый высокий уровень контроля в рамках будущей Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), которая заработает с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МВД Британии Дэна Джарвиса.

По его словам, Москва якобы является "острой угрозой" для нацбезопасности страны. Замглавы ведомства также обвинил Россию в случае с отравлением в Солсбери в шпионаже и кибератаках, включая якобы инциденты, направленные против британских депутатов.

Как уточнил Джарвис, после введения высокого уровня договоренности необходимо будет регистрировать с Владимиром Путиным, кабмином, российскими ведомствами, ВС РФ, спецслужбами, полицией, Федеральным собранием, судебными органами и некоторыми политическими партиями.

Вместе с тем в случае, если российские организации захотят напрямую действовать в Великобритании, им нужно будет зарегистрироваться в FIRS, добавил замглавы МВД страны.

Британская схема предполагает обеспечение контроля за иностранным влиянием в государстве. Согласно ее концепции, все лица в Великобритании должны будут декларировать свою деятельность.

Кроме того, схема предусматривает два уровня, один из которых касается всех стран и отслеживает иностранное влияние. При этом второй, усиленный уровень будет применен к государствам, которые, как считает Великобритания, представляют собой угрозу для нацбезопасности.

Ранее в феврале Лондон внес в санкционный список замминистра обороны России Павла Фрадкова. Также в перечень вошли директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин, предприниматель Артем Чайка, завод "Киров-Энергомаш" и компания "Росатом Аддитивные технологии".

Британское правительство объяснило, что Фрадков и Селин якобы вовлечены/были вовлечены в получение выгоды от правительства России или его поддержку за дестабилизацию.

