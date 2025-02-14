Лондон внес в санкционный список замминистра обороны РФ Павла Фрадкова

Фото: rosim.gov.ru

Замминистра обороны России Павел Фрадков пополнил санкционный список Великобритании, сообщается на сайте британского правительства.

Также в перечень вошли директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин, предприниматель Артем Чайка, завод "Киров-Энергомаш" и компания "Росатом Аддитивные технологии".

В документе указали, что Фрадков и Селин якобы вовлечены/были вовлечены в получение выгоды от правительства России или его поддержку за дестабилизацию, подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины.

Ранее США, Великобритания и Австралия ввели санкции в отношении хостинговой компании Zservers, которая, как заявляется в сообщении, базируется в России. Фирма обвиняется в содействии кибератакам, которые осуществляет хакерская группировка LockBit.

Вместе с тем правительства этих стран ввели рестрикции против двух россиян: Александра Мишина и Александра Большакова. Они якобы являются ключевыми операторами Zservers.