США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российского сервиса Zservers

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США, Великобритания и Австралия ввели санкции в отношении хостинговой компании Zservers, которая, как заявляется в сообщении, базируется в России. Об этом сообщает Минфин США на своем сайте.

Компания обвиняется в содействии кибератакам, которые осуществляет хакерская группировка LockBit. В заявлении сказано, что киберпреступники полагаются на такие компании, как Zservers, чтобы осуществлять атаки на критическую инфраструктуру Штатов и других стран.

Правительства США, Британии и Австралии ввели рестрикции против двух россиян: Александра Мишина и Александра Большакова. Они якобы являются ключевыми операторами Zservers.

Великобритания также ввела санкции против Игоря Одинцова, Ильи Сидорова, Дмитрия Большакова, Владимира Ананьева, которые якобы являются сотрудниками Zservers, сообщает британский МИД.

Им запрещен въезд на территорию Великобритании, их счета в британских банках в случае обнаружения будут заморожены. Кроме того, санкции введены против "британской подставной" компании Xhost Internet Solutions. Последняя якобы относится и используется Zservers, говорится в сообщении.

Утверждается, что Zservers также причастна к утечке личной информации, которая была украдена из австралийской компании по медицинскому страхованию Medibank Private Limited.

Ранее США расширили санкционный список по России, включив в него Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и выставочный центр "Патриот". Помимо этого, ведомство ввело ограничения в отношении 16 граждан России, Турции и Германии, а также десятка компаний, включая АО "Военторг".