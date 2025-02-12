Швейцария расширила санкционный список против РФ

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Швейцария вслед за Европейским союзом расширила санкционный список против России, который был принят в рамках 15-го пакета рестрикций Брюсселя. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.

Новые меры начнут действовать с 13 февраля.

Как указано в документе, Швейцария запретила признавать и исполнять определенные судебные решения, в соответствии с которыми инстанции РФ претендуют на исключительную юрисдикцию в спорах между компаниями двух стран.

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против РФ 16 декабря 2024 года. Рестрикции были введены против теневого флота, который осуществляет перевозку энергоресурсов. Под ограничительные меры также подпали 54 физлица и 30 компаний из России, Китая и КНДР.

Более того, страны Евросоюза уже приступили к разработке 16-го пакета антироссийских санкций. СМИ писали, что его планируется принять 24 февраля 2025 года.

В свою очередь, МИД РФ заявил, что Москва в ответ на принятые санкции ограничила въезд в страну представителям силовых структур, государственных и коммерческих организаций Евросоюза, а также граждан, которые ответственны за военную помощь Украине.

