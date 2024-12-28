МИД России ответил на 15-й пакет санкций Евросоюза

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Россия ответила на 15-й пакет санкций Евросоюза и существенно расширила список его представителей, которым запрещен въезд в страну, сообщает МИД.

"Евробюрократия игнорирует тот факт, что такие шаги в обход СБ ООН нелегитимны с точки зрения международного права. Единственным значимым их результатом является дальнейшее падение авторитета ЕС в глазах государств мирового большинства", – подчеркнули в ведомстве.

Россия ограничила въезд в страну представителям силовых структур, государственных и коммерческих организаций Евросоюза, а также граждан, которые ответственны за военную помощь Украине.

Кроме того, российские санкции введены против представителей ЕС, причастных к преследованию должностных лиц из России за якобы незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий, а также против занимающихся созданием "трибунала" и выступающих за конфискацию российских активов и использование их в пользу Украины.

"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны Евросоюза будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ", – обозначили в МИД.

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против РФ 16 декабря. Рестрикции были введены против теневого флота, который осуществляет перевозку энергоресурсов. Под ограничительные меры также подпали 54 физлица и 30 компаний из России, Китая и КНДР.

Страны ЕС уже приступили к разработке 16-го пакета антироссийских санкций. СМИ писали, что его планируется принять 24 февраля 2025 года. Таким образом, они могут вступить в силу в годовщину начала СВО на Украине.