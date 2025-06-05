ФСБ назвала Британию основным источником большинства мировых кризисов

Фото: 123RF/iakov

Великобритания – основной источник мировых кризисов, провокатор и поджигатель войн. Такое заявление сделал представитель ФСБ России на видео, обнародованном спецслужбой, сообщает РИА Новости.

"Лондон организует государственные перевороты, ослабляет не только своих геополитических противников, но и ближайших союзников, стравливает нации и не дает урегулировать развязанные им же кровавые конфликты", – рассказали в ФСБ.

Анализ имеющихся у службы документов показывает, что Британия использует своих агентов для вмешательства во внутренние дела стран, что напрямую угрожает их суверенитету и территориальной целостности. При этом значимость неправительственной организации Британский совет (признана нежелательной в России) как инструмента влияния Лондона так высока, что его интересы продвигает вся государственная машина Великобритании, добавил представитель ФСБ.

Несмотря на то что отделение БС в России было закрыто, организация продолжала подрывную работу с позиции других стран, вовлекая россиян в свои проекты, а также надеясь вернуться в Россию после того, как "уляжется пыль", утверждает служба безопасности. Кроме того, Британский совет добывал сведения о ситуации в стране в условиях проведения СВО.

После признания БС нежелательной организацией в России не исключено, что она будет использовать российских граждан "втемную".

"Поэтому хотим предостеречь соотечественников от данного взаимодействия, так как оно влечет административную и уголовную ответственность", – предупредил представитель ФСБ.

Он считает, что страны, допускающие у себя работу подобных структур, рискуют потерять контроль над социально-политическими процессами. ФСБ рекомендовала партнерам из дружественных государств тщательно присмотреться к работе БС и, несмотря на давление Лондона, купировать негативные последствия от его работы на раннем этапе.

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность Британского совета 5 июня. По данным ведомства, организация активно поддерживает ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено в РФ), реализовывает проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики России, а также ставит целью "избавление населения бывших советских республик от российской идентичности".