ФСБ выявила преподавателей вузов, сотрудничавших с Британией

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

В четырех регионах России были выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих вузов, которые сотрудничали с Великобританией в ущерб национальной безопасности государства, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Российские спецслужбы смогли разоблачить деятельность британского фонда Oxford Russia Fund (неправительственная организация (НПО) "Оксфордский российский фонд"), чья деятельность была признана в стране нежелательной.

Выяснилось, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров нежелательной организации распространяли литературу и пособия, которые пропагандировали движение ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ).

"Одновременно с этим британской НПО через созданную сеть контактов велась работа по добыванию информации о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране в условиях проведения спецоперации на Украине", – добавили в ФСБ.

Пятерым российским гражданам были объявлены предостережения о недопустимости создания условий для совершения преступлений, предусмотренных статьями 275.1 и 284.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" и "Участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации").

ФСБ вместе с прокуратурой вынесла в адрес одного из высших учебных заведений представление об устранении причин и условий, которые создают угрозы для безопасности России. При этом одна из преподавателей была привлечена к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной иностранной организации.

В ФСБ отметили, что британцы традиционно рассматривают представителей научной среды как наиболее перспективный объект для своего влияния. В первую очередь из-за их прямого доступа к молодежи и возможности транслировать нужное для Лондона мнение.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность Британского совета (The British Council). Выяснилось, что он под прикрытием образовательной и культурной деятельности под предлогом обучения английскому языку продвигал британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики.

Кроме того, организация поддерживала движение ЛГБТ, реализовывала проекты по дискредитации внутренней и внешней политики России, а также ставила цель избавить население бывшего СССР от российской идентичности.

