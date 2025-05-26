ФСБ задержала членов террористической ячейки в Нижегородской области

Фото: 123RF/grigorenko

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала в Нижегородской области семерых участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО). Их действия курировал эмиссар из Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным службы, задержанные являются гражданами одной из стран Центральной Азии. Они распространяли среди мусульман и мигрантов террористическую идеологию, направленную на насильственный захват власти, и вербовали сторонников, указало ведомство.

По местам жительства задержанных ФСБ изъяла запрещенные в РФ пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

В отношении двух главарей группы заведены уголовные дела. Рядовые участники группировки будут выдворены из страны.

Ранее российские спецслужбы вместе со следователями предотвратили готовившийся теракт на военном объекте, который расположен в городе Вышний Волочек в Тверской области. В результате были задержаны два россиянина 2008 и 2011 годов рождения, которые являлись сторонниками идеологии массовых убийств и неонацизма.

Согласно информации ФСБ, они планировали по заданию украинского куратора поджечь одно из зданий Минобороны РФ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

