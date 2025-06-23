Замглавы МИД РФ Грушко: отмена решения в Бухаресте гарантирует невступление Киева в НАТО

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Замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил в беседе с РИА Новости, что одной из гарантий невступления Украины в НАТО может стать отмена решения бухарестского саммита 2008 года.

На том саммите представители стран – участниц Североатлантического альянса обсуждали вопросы возможного вступления Украины и Грузии в НАТО. В результате некоторые государства, в том числе ФРГ и Франция, высказались против данного решения.

Несмотря на это, Альянс приветствовал желание Украины и Грузии вступить в НАТО, но не дал им план действий по членству, тем самым отложив вопрос об их включении в состав объединения на неопределенный срок.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что объединение никогда не обещало Украине вступление в Североатлантический альянс по итогам конфликта с Россией. Он также подтвердил , что Киев не станет членом союза по итогам мирных переговоров. Однако, по его словам, это не означает, что страна в будущем не сможет присоединиться к НАТО.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский выразил разочарование по поводу того, что страну все еще "не взяли" в НАТО, несмотря на ее желание присоединиться к организации. По его словам, это происходит из-за отсутствия поддержки со стороны Штатов, которые являются главным союзником Альянса.

В ответ на это американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Украина никогда не сможет войти в НАТО.