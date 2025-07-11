Axios: США могут продать союзникам по НАТО наступательное оружие для Киева

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Американская администрация рассматривает возможность расширения военной помощи Киеву за счет союзников НАТО. Альянс может закупать у Вашингтона наступательное оружие для передачи Украине, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на портал Axios.

Как указало издание, такой шаг меняет подход властей Штатов к вопросу военной поддержки Украины. Источники портала обращают внимание на возможность поставок более широкого типа вооружений.

При этом представители администрации США отрицают, что подобные планы подразумевают под собой прямые поставки наступательного оружия.

США возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы 8 июля. При этом американский президент Дональд Трамп не уточнил номенклатуру этих поставок.

В Кремле указывали, что существует много противоречивых данных, касающихся возобновления американских поставок Украине. Однако планы расширения списка передаваемого Киеву оружия не способствуют мирному урегулированию конфликта, обращал внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

