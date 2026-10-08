"Московский патруль": мужчина помог столичным полицейским задержать соучастника мошенников

Житель Подмосковья, которого пытались обмануть телефонные мошенники, вовремя заподозрил обман и помог столичным полицейским задержать соучастника аферистов. Злоумышленники убеждали мужчину передать курьеру ювелирные украшения, чтобы якобы защитить их.

Мужчина согласился встретиться с курьером под контролем оперативников. Сразу после этого сообщника мошенников задержали. Установлена причастность задержанного еще как минимум к двум аналогичным эпизодам.



Подробнее – в программе "Московский патруль".

