Мошенники рассылают москвичам вредоносные файлы под видом обновлений приложений

Москвичам следует быть внимательными при обновлении приложений "Госуслуги" и ЕМИАС. Мошенники могут представляться сотрудниками госучреждений или поликлиник и предлагать установить обновление, присылая вредоносный файл. После его установки злоумышленники получают доступ к данным и функциям устройства.

Госсервисы никогда не предлагают устанавливать приложения по ссылкам из СМС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.