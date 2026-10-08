"Новости дня": красная и зеленая кнопки для борьбы с мошенниками появятся на "Госуслугах"

На портале "Госуслуги" появятся специальные кнопки защиты от мошенников – красная и зеленая. Красная кнопка позволит одним нажатием отправить экстренный сигнал в банки, полицию и сотовым операторам. После этого специалисты смогут быстро заморозить финансовую операцию или ограничить звонки с опасного номера.

Зеленая кнопка станет обратным инструментом. С ее помощью можно будет снять блокировки, если тревога оказалась ложной. Новый сервис станет частью мер по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством.

Подробнее – в программе "Новости дня".