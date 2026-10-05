Электросуда в Москве стали популярной площадкой для образования

Электросуда в Москве уже стали не просто транспортом, а популярной площадкой для образования. Вместе с Политехническим музеем там запускают новый цикл познавательных лекций.

Во время тематических рейсов пассажиры узнают о физических и химических свойствах воды, познакомятся с историей навигации и водной системой Москвы, а также разберутся, какие инженерные решения превратили столицу в порт пяти морей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.