Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 19:00

Транспорт

Электросуда в Москве стали популярной площадкой для образования

Электросуда в Москве стали популярной площадкой для образования

Автобусные маршруты изменятся в районах Северное Медведково и Лосиноостровском

Трассу М-5 под Златоустом занесло мокрым снегом

Столичным водителям из-за дождя рекомендовали держать дистанцию и избегать резких маневров

Обязательное тестирование курьеров введут в Москве с 15 октября

"Деньги 24": утилизационный сбор на легковые автомобили вырастет на 10% в 2027 году

Собянин: на столичной верфи идет строительство электросудов "Москва 3.0"

"Деньги 24": в 2027 году россиян ждет плановая индексация утильсбора

"Новости дня": пять электробусов А5 запустили в Северном округе Москвы

За первый месяц работы на Рублево-Архангельской линии совершили свыше 850 тысяч поездок

Электросуда в Москве уже стали не просто транспортом, а популярной площадкой для образования. Вместе с Политехническим музеем там запускают новый цикл познавательных лекций.

Во время тематических рейсов пассажиры узнают о физических и химических свойствах воды, познакомятся с историей навигации и водной системой Москвы, а также разберутся, какие инженерные решения превратили столицу в порт пяти морей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика