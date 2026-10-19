"Новости дня": россиян предупредили о мошенничестве с заказами на маркетплейсах

Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества с заказами на маркетплейсах. Злоумышленники получают штрихкоды для выдачи посылок и перепродают их через поддельные интернет-магазины в мессенджерах. Покупателям обещают скидки до 90%, объясняя низкие цены распродажами или ликвидацией товаров.

На деле продавцы предлагают не сами товары, а штрихкоды, по которым можно получить посылку в пункте выдачи. Код может оказаться поддельным, уже использованным или вести на чужой оплаченный заказ. В последнем случае посылку забирает первый человек, предъявивший штрихкод, а настоящий владелец остается без покупки.

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