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19 октября, 06:15

Безопасность

"Новости дня": россиян предупредили о мошенничестве с заказами на маркетплейсах

"Новости дня": россиян предупредили о мошенничестве с заказами на маркетплейсах

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Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества с заказами на маркетплейсах. Злоумышленники получают штрихкоды для выдачи посылок и перепродают их через поддельные интернет-магазины в мессенджерах. Покупателям обещают скидки до 90%, объясняя низкие цены распродажами или ликвидацией товаров.

На деле продавцы предлагают не сами товары, а штрихкоды, по которым можно получить посылку в пункте выдачи. Код может оказаться поддельным, уже использованным или вести на чужой оплаченный заказ. В последнем случае посылку забирает первый человек, предъявивший штрихкод, а настоящий владелец остается без покупки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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