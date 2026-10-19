Москвичам рассказали, где отдохнуть с детьми на каникулах

Москвичей с детьми в ближайшие дни ждет насыщенная программа развлечений. Можно отправиться в парк развлечений "Остров мечты", на городскую ферму ВДНХ или в аквакомплекс "Лужники".

24 октября на городской ферме пройдет заплыв тыкв. В течение дня дети и взрослые смогут вырезать из них лодочки с парусами, а в 18:00 запустить тыквы с фонариками на пруд. 25 октября состоится костюмированный фестиваль, на который дети в костюмах смогут пройти бесплатно.

В аквакомплексе "Лужники" к школьным каникулам обновили тематику детской аквазоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.