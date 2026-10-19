Столичные фанаты Гарри Поттера могут посетить "Дом Гарри"

Москвичи могут посетить "Дом Гарри" на улице Верхняя Масловка. Поклонники вселенной Гарри Поттера смогут примерить мантии факультетов, посетить гостиные Хогвартса, посмотреть экспонаты по зельеварению и сыграть в настольные игры.

Кроме того, в концертном зале "Измайлово" 19 октября покажут мюзикл "Икар", в Театре Маяковского представят спектакль "Фауст" по рассказу Ивана Тургенева. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.