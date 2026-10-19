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Новости

19 октября, 08:00

Культура

Столичные фанаты Гарри Поттера могут посетить "Дом Гарри"

Столичные фанаты Гарри Поттера могут посетить "Дом Гарри"

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Москвичи могут посетить "Дом Гарри" на улице Верхняя Масловка. Поклонники вселенной Гарри Поттера смогут примерить мантии факультетов, посетить гостиные Хогвартса, посмотреть экспонаты по зельеварению и сыграть в настольные игры.

Кроме того, в концертном зале "Измайлово" 19 октября покажут мюзикл "Икар", в Театре Маяковского представят спектакль "Фауст" по рассказу Ивана Тургенева. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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