"Деньги 24": потери от телефонных мошенников снизились на 35% в России

Объем потерь от телефонных мошенников в России за первое полугодие снизился на 35%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

При этом в Москве зафиксировали рекордный случай мошенничества: жительница столицы отдала аферистам 450 миллионов рублей.

По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, статистика МВД отличается от данных ЦБ, поскольку полиция учитывает в том числе случаи передачи наличных денег. Правоохранители также выявляют пособников мошенников, в том числе дропперов и курьеров.

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