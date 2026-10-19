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19 октября, 13:30

Безопасность

"Деньги 24": потери от телефонных мошенников снизились на 35% в России

"Деньги 24": потери от телефонных мошенников снизились на 35% в России

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Объем потерь от телефонных мошенников в России за первое полугодие снизился на 35%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

При этом в Москве зафиксировали рекордный случай мошенничества: жительница столицы отдала аферистам 450 миллионов рублей.

По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, статистика МВД отличается от данных ЦБ, поскольку полиция учитывает в том числе случаи передачи наличных денег. Правоохранители также выявляют пособников мошенников, в том числе дропперов и курьеров.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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