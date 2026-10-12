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12 октября, 07:15

Безопасность

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные постановления судебных приставов

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные постановления судебных приставов

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Мошенники начали рассылать россиянам поддельные постановления судебных приставов. Они создают аккаунты в мессенджерах с эмблемой Федеральной службы судебных приставов и массово отправляют сообщения с угрозами исполнительного производства.

Получателей просят перейти по ссылке, чтобы получить их персональные данные. В ФССП подчеркнули, что судебные приставы не используют мессенджеры для массовых рассылок. Актуальную информацию о задолженностях ведомство публикует только на официальном сайте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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