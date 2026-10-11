Мошенники придумали новую схему обмана с прибавкой к пенсии

Мошенники начали предлагать москвичам прибавку к пенсии. Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России и убеждают граждан, что для получения дополнительной выплаты нужно оформить электронное заявление.

Для этого аферисты просят перейти по ссылке или продиктовать код из СМС. Получив его, они могут получить доступ к аккаунту на портале "Госуслуги" или банковскому счету.

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