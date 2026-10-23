Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 07:30

Безопасность

Мошенники в период каникул активнее вовлекают школьников в преступные схемы

Мошенники в период каникул активнее вовлекают школьников в преступные схемы

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Мошенники в период каникул активнее вовлекают школьников в преступные схемы, говорят эксперты. Подростка убеждают воспользоваться телефоном родителя, открыть банковское приложение и оплатить, например, покупку в игре. В итоге телефон заражают вредоносными программами.

Чтобы не допустить этого, российские банки с 1 марта 2027 года будут отказывать клиентам в переводе денежных средств с мобильных устройств, где выявлены такие вредоносные программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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