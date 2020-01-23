Студентов в Ухане просят сообщать о здоровье через электронную форму из-за коронавируса

23 января, 13:40
Фото: ТАСС/DAVID CHANG/EPA
Русских студентов в китайском городе Ухань, закрытом на карантин, попросили ежедневно измерять тепературу тела и заносить в специальную электронную форму до 12 ночи. Об этом сайту Москва 24 рассказал студент CCNU (Central China Normal University) Александр Лебрет.
Иностранным студентам CCNU разослали памятку, в которой регламентированы правила поведения в условиях карантина. В частности, молодых людей попросили не навещать друзей и не покидать свои комнаты без особой необходимости.
Чтобы не допустить дальнейшего распространения нового коронавируса, который передается между людьми воздушно-капельным путем, студентов попросили часто мыть руки, ежедневно открывать окна, прикрывать при чихании рот платком, а на улицу и в места скопления людей не выходить без маски. Для здоровья молодых людей также будет полезно потреблять дополнительный витамин С, в том числе из фруктов, пить больше воды и заниматься физическими упражнениями.
Одним из способов профилактики станет легкая пища, следует исключить из рациона сырую пищу и мясо диких животных. Кроме того, мясо и яйца должны быть тщательно и правильно приготовлены перед употреблением.
Ранее стало известно, что число заболевших новой формой пневмонии превысило 600 человек, 95 из них находятся в тяжелом состоянии. Накануне сообщалось, что от воздействия коронавируса в Китае уже скончались 17 жителей.
Первые сообщения о коронавирусе в Китае стали поступать в декабре 2019 года. Сообщалось, что очаги заболевания были зафиксированы в местном городе Ухань. В России для профилактики заболевания разработали две методики обнаружения коронавируса. Оба средства работают независимо друг от друга и позволяют определить его наличие в организме на ранних стадиях болезни.
Кроме того, Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический контроль на протяженности всей границы Российской Федерации. С помощью тепломеров будут устанавливать людей с повышенной температурой тела, а затем досматривать их силами медиков. Ранее стало известно, что в больницу Санкт-Петербурга попал третий пациент с подозрением на коронавирус. Всего в северной столице госпитализированы три человека с предварительным диагнозом "ОРВИ". Их анализы изучают в Роспотребнадзоре.
У госпитализированных с подозрением на коронавирус в Петербурге диагноз не подтвердился
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