В КНР приостановили автобусное и водное сообщение с Уханем

23 января, 12:31
Фото: AP/Mark Schiefelbein
В четверг, 23 января, власти Китая приостановили автобусное и водное сообщение с городом Ухань из-за нового коронавируса 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минтранса КНР.
Отмечается, что транспортным управлениям всех провинций, автономных районов и городов центрального подчинения предписано приостановить регулярные пассажирские рейсы в Ухань.
Как сообщает "Интерфакс", китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи. В исследовании участвовали специалисты из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.
"Наши заключения дают основание полагать, что змея является наиболее вероятным животным-носителем инфекции", – говорится в исследовании.
Специалисты сравнили генетический код вируса с генетическим кодом большого числа животных. Как оказалось, самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей – южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра. Как отмечается, в КНР змей и других диких животных нередко употребляют в пищу.
Тем временем в Госдуме призвали россиян не паниковать из-за коронавируса, передает Агентство "Москва".
"Паниковать я бы вас не призывал. Этого делать не надо", – сказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Он отметил, что тем, кто вернулся из Китая, нужно быть осторожным и в случае необходимости обратиться к врачу.
Больницы Москвы отработали алгоритм действий при подозрении на коронавирус. Сотрудники больницы обеспечили контроль за готовностью к приему больных, также проработан вопрос немедленной изоляции лиц с подозрением на данное заболевание, приняты меры по обучению персонала.
Для всех самолетов, прибывающих в аэропорт Внуково из Китая и Таиланда, введен обязательный санитарно-карантинный контроль. В Роспотребнадзоре пояснили, что сотрудники санитарного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров и опрос членов экипажа для выявления больных с повышенной температурой.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.
Тем временем Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершает работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV. С его помощью специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.
В России зафиксированы первые случаи подозрения на коронавирус
Изначально вспышку заболеваний новым типом коронавируса зафиксировали в городе Ухань в Китае. В качестве рабочей версии происхождения вируса специалисты назвали появление его клеток в морепродуктах на местном рынке.
По последним данным, число заболевших новым типом коронавируса в Китае достигло 600 человек. Из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии.
Ранее речь шла о 473 заболевших и 17 умерших. В основном все умершие – люди старше 65 лет. Вирус уже распространился в 25 провинциях и городах КНР.
Роспотребнадзор рекомендует всем выезжающим в КНР туристам уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, также стоит воздержаться от посещений зоопарков и других мероприятий с привлечением животных.
Специалисты также советуют употреблять только обработанную пищу и пить бутилированную воду. На улицах и в других местах массового скопления рекомендуется надевать маски, не забывать мыть руки. При первых признаках в ведомстве призывают незамедлительно обратиться к специалистам.
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