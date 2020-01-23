В Ухане обеспечат права иностранных граждан в период закрытия города

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Власти Китая обеспечат права иностранцев, которые оказались в Ухане, где с четверга действует режим повышенного контроля за въездом и выездом из города, сообщает ТАСС.

"Китайская сторона обеспечит законные права иностранных граждан, находящихся в Ухане", – заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Вспышка заболеваний новым типом коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в Китае. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи.

По последним данным, число заболевших новым типом коронавируса в Китае достигло 600 человек. Из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что признаков, которые позволяют подозревать коронавирус у двоих госпитализированных, нет.