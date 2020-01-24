"Уральские авиалинии" предоставят пассажирам противоэпидемические комплекты и маски

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предоставит пассажирам международных рейсов противоэпидемические комплекты и маски. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Сотрудники компании пояснили, что такие меры были предприняты из-за вспышки заболевания в Китае. Там добавили, что маски и комплекты выдаются по требованию пассажиров или при выявлении инфекционных заболеваний у пассажира на борту.

Кроме того, они сообщили, что у их авиакомпании разработан план противоэпидемической готовности, в том числе было проведено дополнительное обучение экипажей самолетов.

До этого "Аэрофлот" уведомил пассажиров о возможной сдаче билетов на рейсы в Китай с датами перевозки с 24 января по 7 февраля без взимания платы. Сотрудники авиакомпании добавили, что вернуть билеты можно в кассе, контакт-центре или офисе продаж "Аэрофлота".

Ранее Ростуризм призвал туроператоров в обязательном порядке информировать туристов об обстановке в КНР и предлагать вместо Китая более безопасные в эпидемиологическом отношении страны.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.

ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.

