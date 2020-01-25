Число заболевших пневмонией в Китае возросло до 1,3 тыс человек

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В Китае число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330. В Пекине этот диагноз подтвердили у 36 человек, а в провинции Хубэй насчитывается 729 заболевших, сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Китая.

Как уточняется, к настоящему моменту умер 41 человек.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России тем временем завершает работу над экспресс-тестом, с помощью которого специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.

ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.

