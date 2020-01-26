Признаков пневмонии у госпитализированных в Москве китайцев не обнаружили

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В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о состоянии граждан Китая, которых ранее госпитализировали с высокой температурой из столичного отеля. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что состояние китайцев в настоящее время оценивается как удовлетворительное, признаков осложненного течения ОРВИ нет. Также в департаменте заверили, что симптомов пневмонии у них обнаружено не было.

"Скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Обычно в таких случаях скорая дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех предъявлявших жалобы", – говорится в сообщении.

Сообщается, что госпитализация была проведена исключительно в целях дополнительной меры наблюдения.

Также в департаменте здравоохранения добавили, что столице нет угрозы обострения эпидемиологической ситуации в связи с госпитализацией семи заболевших граждан Китая.

Ранее сообщалось о том, что из столичного отеля в Войковском районе были госпитализированы граждане КНР. Сообщалось, что у семи человек была повышенная температура. Медики вынесли предварительный диагноз ОРВИ.

Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

По данным Роспотребнадзора, заболевших новым типом пневмонии среди россиян выявлено не было.

Накануне медикам пришлось проверять на признаки пневмонии 13-летнего мальчика из Китая, который вместе с семьей прилетел в Шереметьево. Во время полета он пожаловался на боли в желудке, также у него поднялась высокая температура. В результате обследования новый коронавирус у него не подтвердился.

Также врачи накануне проверяли на наличие вируса пятерых студентов-уроженцев Китая, обучающихся в Иркутске. Симптомов нового типа пневмонии у них обнаружено не было.