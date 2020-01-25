У прилетевшего из Китая в Москву мальчика коронавирус не выявили

Подозрение на коронавирус у ребенка, летевшего из Пекина в Москву, не подтвердилось

У мальчика, прилетевшего в Шереметьево из Китая транзитным рейсом, коронавирус не выявили. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Во время перелета ребенок пожаловался на недомогание, у него поднялась высокая температура. После прибытия в аэропорт его передали медикам.

"По итогам осмотра медицинским работником аэропорта инфекционная патология исключена, установлен диагноз "Синдром раздраженного кишечника". Остальные 374 пассажира и 14 членов экипажа жалобы на состояние здоровья не предъявляли", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время мальчик вместе с семьей был отправлен в транзитную зону для дальнейшего вылета в Афины.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну.

Число заболевших уже приближается к 1,4 тысячи человек, 26 стали жертвами болезни. Сообщалось, что Роспотребнадзор не выявил больных коронавирусом на территории России.