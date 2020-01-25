Роспотребнадзор не выявил больных коронавирусом на территории России

11:01
Фото: AP Photo/Kin Cheung
В России не зафиксировано случаев заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
"В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в городе Ухань", – говорится в сообщении.
Как отмечается, во всех пунктах пропуска через российскую границу проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все граждане с симптомами ОРВИ, прибывшие из Китая, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, изолируются, госпитализируются и обследуются на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.
"За время введения мониторинга выявлены: шесть больных респираторными инфекциями, пять больных гриппом А, двое больных гриппом В, двое больных парагриппом, один больной сезонной коронавирусной инфекцией. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", – говорится в сообщении.
Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1,3 тысячи случаев заражения.
Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.
Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.
Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России тем временем завершает работу над экспресс-тестом, с помощью которого специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.
ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.
ВОЗ созывает многопрофильную миссию для борьбы с коронавирусом
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