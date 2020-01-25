В посольстве РФ прорабатывают вопрос о выезде россиян из Уханя

25 января, 16:42
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Посольство России прорабатывает с китайской стороной вопрос об организации выезда россиян из Уханя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского дипведомства в Китае Георгия Егорова.
"Нам поступают просьбы от наших граждан разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань. В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан их Уханя и провинции Хубэй", – отмечает Егоров.
По его словам, пока официального ответа о порядке выезда граждан получено не было.
Кроме того, Егоров добавил, что дипведомство для сбора запросов граждан из РФ была открыта специальная линия связи. Посредством сообщений россияне, находящиеся в Ухане и Хубэе могут сообщить о своих проблемах и желании покинуть города.
Ранее Россия усилила меры безопасности на ж/д вокзалах и в аэропортах из-за коронавируса. Число заболевших уже перевалило за тысячу человек, 26 стали жертвами болезни. Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.
Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию вируса.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Благодаря независимым методикам обеспечивается оперативная диагностика заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.
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