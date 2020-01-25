В посольстве РФ прорабатывают вопрос о выезде россиян из Уханя

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Посольство России прорабатывает с китайской стороной вопрос об организации выезда россиян из Уханя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского дипведомства в Китае Георгия Егорова.

"Нам поступают просьбы от наших граждан разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань. В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан их Уханя и провинции Хубэй", – отмечает Егоров.

По его словам, пока официального ответа о порядке выезда граждан получено не было.

Кроме того, Егоров добавил, что дипведомство для сбора запросов граждан из РФ была открыта специальная линия связи. Посредством сообщений россияне, находящиеся в Ухане и Хубэе могут сообщить о своих проблемах и желании покинуть города.

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В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Благодаря независимым методикам обеспечивается оперативная диагностика заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.