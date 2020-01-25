Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

25 января, 16:42

В посольстве РФ прорабатывают вопрос о выезде россиян из Уханя

общество происшествия

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Посольство России прорабатывает с китайской стороной вопрос об организации выезда россиян из Уханя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского дипведомства в Китае Георгия Егорова.

"Нам поступают просьбы от наших граждан разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань. В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан их Уханя и провинции Хубэй", – отмечает Егоров.

По его словам, пока официального ответа о порядке выезда граждан получено не было.

Кроме того, Егоров добавил, что дипведомство для сбора запросов граждан из РФ была открыта специальная линия связи. Посредством сообщений россияне, находящиеся в Ухане и Хубэе могут сообщить о своих проблемах и желании покинуть города.

Ранее Россия усилила меры безопасности на ж/д вокзалах и в аэропортах из-за коронавируса. Число заболевших уже перевалило за тысячу человек, 26 стали жертвами болезни. Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.

Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию вируса.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Благодаря независимым методикам обеспечивается оперативная диагностика заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.

Россияне могут сдать билеты в Китай без потерь

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика