Китайцев госпитализировали из столичного отеля с высокой температурой

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В Москве из отеля были госпитализированы граждане Китая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что инцидент произошел в одной из гостиниц в Войковском районе. Оттуда были забраны в больницу 7 китайцев. Известно, что их госпитализировали с высокой температурой.

Сообщается, что врачи поставили им предварительный диагноз ОРВИ.

Ранее тревожная ситуация произошла в Шереметьево. На рейсе Пекин – Москва стало плохо 13-летнему мальчику из Китая. Он жаловался на боли в желудке и высокую температуру. Опасения на коронавирус не подтвердились. Также не выявили заболевания и у пятерых китайских студентов, которых ранее госпитализировали в Иркутске.

Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Благодаря независимым методикам обеспечивается оперативная диагностика заболевания на раннем этапе заражения. По данным Роспотребнадзора, заболевших новым типом пневмонии среди россиян выявлено не было.