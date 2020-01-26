Число заразившихся коронавирусом в Китае возросло до 1975 человек

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Число заболевших коронавирусом в Китае возросло до 1975 человек. При этом 56 заразившихся погибли. Такую информацию предоставил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, передает ТАСС.

Ранее число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось до 1,3 тысячи человек. Также сообщалось о смерти 41 заразившегося.

Отмечается, что наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане – 1052 человека. Здесь же отмечается наибольшее количество погибших – 52.

По последней информации, коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Канаде, Таиланде, Франции и Японии. По данным Роспотребнадзора, заболевших новым типом пневмонии среди россиян выявлено не было.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Кроме того, китайские специалисты подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Ученые пришли к выводу, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. В данный момент они направлены в российские медицинские центры.