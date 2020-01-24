Во Франции зафиксированы два случая заражения коронавирусом

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Во Франции подтверждены два случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает французское агентство "Франс-Пресс" со ссылкой на министра социальных дел и здравоохранения страны Аньесу Бюзене.

Министр пояснила, что 48-летний пациент, который проходит лечение в клинике Бордо, недавно вернулся из Китая, он проезжал через Ухань. К медикам с симптомами он обратился 23 января, в тот же вечер его госпитализировали в отдельный бокс.

Информации о втором заболевшем пока не приводится, однако известно, что он проходит лечение в клинике Парижа в индивидуальной палате. Это первый случай выявления вируса на территории Европы.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России тем временем завершает работу над экспресс-тестом, с помощью которого специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.

ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.

