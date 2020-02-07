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Общество

16:37

Минспорт РФ принимает меры для минимизации риска заражения спортсменов коронавирусом

общество спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министерство спорта РФ принимает необходимые меры для минимизации риска заражения спортсменов коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ведомства Олега Матыцина.

"Разумеется, этот фактор учитывается при подготовке спортсменов (к Олимпийским играм в Токио. – Прим. ред.). Принимаются необходимые меры, чтобы минимизировать риски заболевания", – заявил Матыцин.

Он добавил, что на данный момент применяются профилактические меры и соблюдается повышенное внимание к гигиене. Он подчеркнул, что перед ведомством стоит задача не дать заразиться новым вирусом спортсменам, специалистам и тренерам.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, Кремль усилил меры предосторожности. В частности, начали проверять всех посетителей мероприятий. Появилась новая процедура – человек с тепловизором в руках замеряет температуру тела пришедшего.

Число смертей от нового коронавируса в Китае уже превысило 600 человек, количество инфицированных в этой стране дошло до 31 тысячи 161 человека. Из них 4 тысячи 821 человек находится в тяжелом состоянии.

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