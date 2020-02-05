Депутаты подготовили законопроект, исключающий ситуацию с завышением цен в аптеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Депутаты "Единой России" подготовили проект закона, согласно которому исключается ситуация с завышением аптеками цен на товары. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вице-спикера Госдумы Сергея Неверова.

"Разработан законопроект, вносящий поправки в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", в частности, регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением ими цен", – говорится в сообщении.

Документ рассмотрят 6 февраля на заседании Координационного совета фракции по законотворчеству.

Ранее ФАС пригрозила аптекам штрафами за рост цен на медицинские маски. Замглавы ведомства Андрей Цариковский сообщил, что в регионах, граничащих с Китаем, был зафиксирован незначительный рост цен. Самая высокая цена была отмечена в Дагестане.

Позднее президент России Владимир Путин призвал лишать лицензии такие аптеки, которые завышают цены на препараты в связи с коронавирусом. Российский лидер поспешил успокоить, что дефицита медикаментов не будет, поскольку в России аптечная сеть избыточна.

Информация о первых зараженных коронавирусом в Китае стала поступать в конце прошлого года. Очагом инфекции был назван город Ухань.

По последним данным, жертвами новой формы пневмонии стали 492 человека, число заболевших превысило 24,3 тысячи человек.