В Москве имеются все необходимые препараты для лечения нового коронавируса

05 февраля, 18:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что в Москве имеются все необходимые препараты для лечения заболевания. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Известно, что был определен перечень лекарств, которые необходимо использовать при лечении пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Отмечается, что такие медикаменты соответствуют временным клиническим рекомендациям.
Уточняется, что лечение препаратами из списка показано только при лабораторном подтверждении нового типа пневмонии и только по назначению врача. В ведомстве категорически призвали не прибегать к самолечению.
"Все пациенты с коронавирусной инфекцией 2019-nCoV нуждаются в госпитализации в специализированный стационар, который в полной мере укомплектован всеми необходимыми противовирусными препаратами", – сообщили в департаменте.
Ранее Владимир Путин поручил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены из-за коронавируса. Он заявлял, что аптечная сеть России в известной степени избыточна, а потому бояться дефицита медикаментов не стоит.
Также сообщалось о том, что в столице случаев заболевания коронавирусом выявлено не было.
Первые сообщения о коронавирусе в китайском городе Ухань стали поступать в конце декабря прошлого года. По последним данным, от нового типа пневмонии скончались 492 человека, число заболевших превысило 24,3 тысячи человек.
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Московская скорая помощь переведена в режим повышенной готовности из-за коронавируса
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