В Москве имеются все необходимые препараты для лечения нового коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что в Москве имеются все необходимые препараты для лечения заболевания. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Известно, что был определен перечень лекарств, которые необходимо использовать при лечении пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Отмечается, что такие медикаменты соответствуют временным клиническим рекомендациям.

Уточняется, что лечение препаратами из списка показано только при лабораторном подтверждении нового типа пневмонии и только по назначению врача. В ведомстве категорически призвали не прибегать к самолечению.

"Все пациенты с коронавирусной инфекцией 2019-nCoV нуждаются в госпитализации в специализированный стационар, который в полной мере укомплектован всеми необходимыми противовирусными препаратами", – сообщили в департаменте.

Ранее Владимир Путин поручил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены из-за коронавируса. Он заявлял, что аптечная сеть России в известной степени избыточна, а потому бояться дефицита медикаментов не стоит.

Также сообщалось о том, что в столице случаев заболевания коронавирусом выявлено не было.

Первые сообщения о коронавирусе в китайском городе Ухань стали поступать в конце декабря прошлого года. По последним данным, от нового типа пневмонии скончались 492 человека, число заболевших превысило 24,3 тысячи человек.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.