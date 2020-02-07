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Москва 24

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Общество

16:14

Столичные медики ежедневно осматривают около 4 тысяч студентов из КНР

общество происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 4 тысяч студентов из Китая ежедневно осматривают столичные медики. Это связано с распространением коронавируса в КНР.

"В ежедневном режиме осуществляется выезд мобильных бригад медицинских работников департамента здравоохранения Москвы в гостиницы и общежития, где проживают студенты и туристы из КНР, с целью опроса и активного выявления заболевших с проведением термометрии", – сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по столице.

Отмечается, что плановому осмотру подлежит порядка 4 тысяч китайских студентов, проживающих в общежитиях, а также около 2–2,5 тысячи туристов из отелей и гостиниц Москвы.

На сегодняшний день случаев выявления нового типа пневмонии по столице зафиксировано не было. Всех граждан Китая с признаками ОРВИ госпитализировали в инфекционную клиническую больницу № 1 для уточнения диагноза.

Ранее сообщалось о том, что двух китайских студентов МГУ госпитализировали с температурой. Их разместили в отдельные боксы для уточнения диагноза и проведения обследования.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончались 636 человек, количество зараженных в Китае превысило 31 тысячу граждан.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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