Среди россиян на борту карантинного судна в Японии есть двое детей

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Среди 24 россиян, находящихся на борту карантинного круизного судна в Японии, есть двое детей, рассказали РИА Новости в российском посольстве.

В дипмиссии отметили, что сейчас рассматриваются разные варианты возвращения российских граждан на родину.

Судно Diamond Princess вышло в плаванье из Йокогамы 20 января. На борту лайнера находились 2666 гостей и 1045 членов экипажа. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус.

Несмотря на то что часть заразившихся китайской пневмонией граждан эвакуировали на берег, вирус продолжает распространяться по кораблю. По последним данным, коронавирус выявлен уже у 61 человека.

По предварительным данным, россиян среди заболевших нет. Туристы лайнера пробудут на карантине две недели.