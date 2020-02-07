Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61 человека

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На круизном судне Diamond Princess в Японии увеличилось количество зараженных коронавирусом пассажиров. Ранее сообщалось о 20 инфицированных из Японии, США, Австралии, Канады и Аргентины. Россиян среди заболевших нет, сообщает "Мир 24".

Несмотря на то, что часть заразившихся китайской пневмонией граждан эвакуировали на берег, вирус продолжает распространяться по кораблю. У 61 человека был зафиксирован коронавирус. Отмечается, что все они будут госпитализированы.

Ранее сообщалось, что туристы лайнера пробудут на карантине две недели.

Судно вышло в плаванье из Йокогамы 20 января. На борту лайнера находились 2666 гостей и 1045 членов экипажа. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус.

В настоящее время посольство России в Японии выясняет все обстоятельств вокруг сложившейся ситуации. В дипведомстве заявили, что готовы оказать любое содействие японским властям по данному вопросу.