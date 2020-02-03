Москвичи скупают медицинские маски из-за коронавируса

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Москвичи массово скупают медицинские маски из-за вспышки коронавируса
Москвичи активно скупают в аптеках медицинские маски из-за вспышки коронавируса. Спрос на этот товар резко возрос после сообщений о первых зараженных в России, сообщает телеканал Москва 24.
Как предупреждают специалисты, эффективно работают трехслойные маски. Один слой впитывает влагу, которую человек вдыхает, другой слой фильтрует вдыхаемый воздух, а третий – отталкивает внешнюю влагу.
По данным столичного департамента здравоохранения, все больницы и аптеки города обеспечены препаратами для пациентов с коронавирусом. Отмечается, что с большим запасом есть все лекарственные средства, рекомендованные Минздравом для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
Глава Роспотребнадзор Анна Попова ранее рекомендовала россиянам отказаться от участия в массовых мероприятиях, чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов для профилактики коронавирусной инфекции. Попова добавила, что вирус особенно опасен для детей и пожилых граждан.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.
Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.
Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.
Фото: Минздрав РФ
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