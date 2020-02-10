Эвакуированные из Китая россиянки рассказали о своих планах после карантина

Вывезенные из Китая россияне, где бушует эпидемия коронавируса, шестой день находятся на карантине в санатории под Тюменью. В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что люди чувствуют себя удовлетворительно, при этом их "быт уже вошел в стабильное русло". Рассказываем, как они проводят свои будни в изоляции, а также что планируют делать после истечения срока карантина.



Много еды, мало активности

Коридор лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель". Фото: РИА Новости

Россиянки Анна Коняхина и Анна Зобачева – одни из тех, кого доставили из Китая на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью. К счастью, у прибывших сюда людей не выявили признаков заболевания, провоцируемого коронавирусом 2019-nCoV. Тем не менее 128 россиян и 16 граждан СНГ все равно изолировали на 14 дней.

Девушки рассказывают, что подружились еще в китайском городе Ухань, где занимались хореографией. При заезде в санаторий их расселили на разных этажах, что сделало невозможным личные встречи. Ведь в соответствии с карантинными правилами вынужденным постояльцам запрещено покидать свои комнаты. Однако подруги продолжают общаться в соцсетях.





Анна Коняхина Нам нельзя покидать свои комнаты. Только на балкон можно выходить... Врачи заходят примерно 4 раза в день, измеряют температуру, иногда смотрят горло, один раз брали кровь, посевы из горла и носа. Если кто-то почувствует себя плохо или появятся жалобы, у нас есть телефон врачей.

Анна Коняхина рассказывает, что то ли за счет "всей этой приключенческой истории и внимания, то ли из-за смены обстановки настроение держится позитивное". Тем не менее с досугом у постояльцев "не разгуляешься", уточняет она.



Фото: Анна Зобачева

"Кажется, что мы только и делаем, что едим. Я в основном сижу в соцсетях, сейчас там очень оживленно. Да и мы в центре событий, интересно за всем этим наблюдать изнутри. Помимо этого, занимаюсь потихоньку учебой (учу китайский), смотрю фильмы. Читать нечего: книги, которые нам предоставили, совсем не мое", – объясняет девушка.





Анна Коняхина Раз в день делаю небольшую тренировку. К счастью, у меня в ручной клади оказалась фитнес-резинка, с таким количеством еды и пониженной активностью большой риск набрать пару килограммов.

Анна Зобачева тоже признается, что разбавляет однотипные будни учебой и легкими упражнениями, чтобы не забрасывать физическую форму. Также с соседями по комнате практикует английский язык, а под вечер они пьют чай и разговаривают на разные темы. Девушка отмечает: "Выходят очень неплохие и забавные истории". Она добавила, что часто созванивается с родными по видеосвязи, поэтому недостатка в общении с ними не испытывает.



Фото: Анна Зобачева

"После окончания карантина я первым же рейсом полечу в Израиль к молодому человеку. Давно не виделись, очень соскучилась", – делится Зобачева планами на будущее.





Анна Зобачева В будущем будут вспоминать проведенное здесь время как очередную захватывающую историю из жизни.

Анна Коняхина рассказывает, что не была в России 9 месяцев, поэтому запланировала целый мини-тур по стране после того, как завершится карантин (19 февраля).

"После поеду сначала к друзьям в Москву (это было в планах до всей этой истории), потом к бабуле в Рыбинск, потом во Владивосток. И буду ждать, когда все уляжется в Ухане. После чего, конечно, вернусь туда. Я даже не брала с собой много вещей, оставила все там", – заключила Коняхина.



Ефимова Мария