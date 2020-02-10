Эвакуированные из Китая россиянки рассказали о своих планах после карантина

Вывезенные из Китая россияне, где бушует эпидемия коронавируса, шестой день находятся на карантине в санатории под Тюменью. В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что люди чувствуют себя удовлетворительно, при этом их "быт уже вошел в стабильное русло". Рассказываем, как они проводят свои будни в изоляции, а также что планируют делать после истечения срока карантина.
Много еды, мало активности
Россиянки Анна Коняхина и Анна Зобачева – одни из тех, кого доставили из Китая на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью. К счастью, у прибывших сюда людей не выявили признаков заболевания, провоцируемого коронавирусом 2019-nCoV. Тем не менее 128 россиян и 16 граждан СНГ все равно изолировали на 14 дней.
Девушки рассказывают, что подружились еще в китайском городе Ухань, где занимались хореографией. При заезде в санаторий их расселили на разных этажах, что сделало невозможным личные встречи. Ведь в соответствии с карантинными правилами вынужденным постояльцам запрещено покидать свои комнаты. Однако подруги продолжают общаться в соцсетях.
Анна Коняхина рассказывает, что то ли за счет "всей этой приключенческой истории и внимания, то ли из-за смены обстановки настроение держится позитивное". Тем не менее с досугом у постояльцев "не разгуляешься", уточняет она.
"Кажется, что мы только и делаем, что едим. Я в основном сижу в соцсетях, сейчас там очень оживленно. Да и мы в центре событий, интересно за всем этим наблюдать изнутри. Помимо этого, занимаюсь потихоньку учебой (учу китайский), смотрю фильмы. Читать нечего: книги, которые нам предоставили, совсем не мое", – объясняет девушка.
Анна Зобачева тоже признается, что разбавляет однотипные будни учебой и легкими упражнениями, чтобы не забрасывать физическую форму. Также с соседями по комнате практикует английский язык, а под вечер они пьют чай и разговаривают на разные темы. Девушка отмечает: "Выходят очень неплохие и забавные истории". Она добавила, что часто созванивается с родными по видеосвязи, поэтому недостатка в общении с ними не испытывает.
"После окончания карантина я первым же рейсом полечу в Израиль к молодому человеку. Давно не виделись, очень соскучилась", – делится Зобачева планами на будущее.
Анна Коняхина рассказывает, что не была в России 9 месяцев, поэтому запланировала целый мини-тур по стране после того, как завершится карантин (19 февраля).
"После поеду сначала к друзьям в Москву (это было в планах до всей этой истории), потом к бабуле в Рыбинск, потом во Владивосток. И буду ждать, когда все уляжется в Ухане. После чего, конечно, вернусь туда. Я даже не брала с собой много вещей, оставила все там", – заключила Коняхина.
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