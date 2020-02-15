Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

13:42

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Европе

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Francois Mori

Китайский турист скончался от коронавируса во Франции, передает РИА Новости. Это первая смерть от заболевания в Европе.

Речь идет о 80-летнем мужчине из провинции Хубэй, который приехал во Францию 16 января. Он был госпитализирован в больницу Bichat. 25 января его изолировали, пациент несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации. Его состояние быстро ухудшалось.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах. Первый случай зафиксирован в Африке. Инфицированного обнаружили в Египте: это иностранец, у которого не было никаких симптомов.

В РФ коронавирус выявили у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что две российские тест-системы против коронавируса признаны эффективными. Их разработали в центре "Вектор". Температура хранения системы составляет +4 градуса.

По последней информации, число жертв COVID-19 в Китае – 1523 человека, выздоровели свыше 8 тысяч. Инфицированы более 66,4 тысячи, из них порядка 55 тысяч в Хубэе. По мнению министерства науки и техники КНР, наиболее вероятным источником заболевания являются летучие мыши.

В Африке подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Читайте также

Сюжет: Коронавирус в Китае

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика