Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Европе

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Китайский турист скончался от коронавируса во Франции, передает РИА Новости. Это первая смерть от заболевания в Европе.

Речь идет о 80-летнем мужчине из провинции Хубэй, который приехал во Францию 16 января. Он был госпитализирован в больницу Bichat. 25 января его изолировали, пациент несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации. Его состояние быстро ухудшалось.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах. Первый случай зафиксирован в Африке. Инфицированного обнаружили в Египте: это иностранец, у которого не было никаких симптомов.

В РФ коронавирус выявили у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что две российские тест-системы против коронавируса признаны эффективными. Их разработали в центре "Вектор". Температура хранения системы составляет +4 градуса.

По последней информации, число жертв COVID-19 в Китае – 1523 человека, выздоровели свыше 8 тысяч. Инфицированы более 66,4 тысячи, из них порядка 55 тысяч в Хубэе. По мнению министерства науки и техники КНР, наиболее вероятным источником заболевания являются летучие мыши.