В России планируют усилить ответственность за нарушение карантина

12:16
Фото: ТАСС/Екатерина Макашина
Роспотребнадзор планирует предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима в связи с коронавирусом. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Мы готовы будем предложить вам изменения по усилению ответственности, по усилению карантинного режима и так далее", – приводит слова Поповой ТАСС.
Ранее сообщалось, что прибывшей из Китая жительнице Санкт-Петербурга грозит административный штраф за побег из инфекционной больницы, где она должна была находиться в карантинном боксе по коронавирусу.
Сама пациентка отметила, что в дальнейшем пребывании в больнице она не видела смысла, поскольку все анализы были в норме. Она уточнила, что сбежала из больницы имени Боткина 7 февраля, потому что возможности отказаться от госпитализации ей никто не предоставил.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявили, что заразиться коронавирусом могут до двух третей населения мира. При этом глава больницы в Ухане Чжан Динюй отметил эффективность методики переливания плазмы переболевших.
Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года.
Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.
Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 выздоровели.
Девушку с подозрением на коронавирус могут вернуть в больницу принудительно
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