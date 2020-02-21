Еще восемь россиян покинули судно Diamond Princess – посольство

10:46
Фото: ТАСС/FRANCK ROBICHON/ЕРА
Круизное судно Diamond Princess в Японии покинули еще восемь россиян, прошедших карантин. Об этом сообщает посольство России в Японии.
"Сегодня лайнер покинули восемь россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину. Пока остающиеся на борту соотечественники также в скором времени сойдут на берег после завершения оформления медицинских документов. Продолжаем поддерживать постоянный контакт с соотечественниками, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Отмечается, что граждане РФ чувствуют себя нормально.
Ранее стало известно о том, что два заразившихся пассажира лайнера скончались от нового типа пневмонии. Отмечается, что погибшие были инфицированы коронавирусом COVID-19.
Круизный лайнер вышел в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. С 5 февраля корабль находился на двухнедельном карантине в Йокогаме. 19 февраля он был снят.
С борта судна спустя 14 дней начали спускаться на берег первые пассажиры. В их числе – и россияне. Накануне на берег ступили две наши соотечественницы.
Отмечалось, что соседи зараженных пассажиров судна Diamond Princess не смогут покинуть борт. Такая участь постигнет тех, кто проживал в одних каютах с инфицированными. Им придется остаться на карантине на неопределенный срок для того, чтобы убедиться в отсутствии у них признаков заболевания.
Пассажиров лайнера Diamond Princess выпускают с корабля после карантина
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