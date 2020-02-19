Посольство контролирует ситуацию с госпитализированными с Diamond Princess россиянами

19 февраля, 12:26
Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Посольство РФ держит на контроле ситуацию с госпитализированными с круизного лайнера Diamond Princess россиянами, которые остаются в больницах Японии.
"Сегодня лайнер покинули две российские гражданки, которые в скором времени вернутся на родину. Сотрудники посольства сопровождали их, оказывали содействие в решении визовых вопросов", – приводит РИА Новости сообщение российского дипведомства.
В настоящее время идет процесс согласования с японскими властями порядка схода с судна тех соотечественников, которые все еще находятся на борту корабля. Отмечается, что все россияне смогут в ближайшее время вернуться на родину.
"Продолжаем держать на контроле ситуацию вокруг россиян, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии", – говорится в сообщении.
19 февраля на лайнере Diamond Princess сняли карантин, люди начали ступать с судна на землю. В числе первых оказались две россиянки.
Отмечалось, что соседи зараженных пассажиров судна Diamond Princess не смогут покинуть борт вместе с остальными. Такая участь постигнет тех, кто проживал в одних каютах с инфицированными. Их оставят на карантине на неопределенный срок, чтобы убедиться в отсутствии у них признаков коронавируса.
Круизный лайнер вышел в двухнедельное плавание 20 января. 3 февраля выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. После этого корабль поместили на двухнедельный карантин. С каждым днем количество заразившихся новым типом пневмонии увеличивалось.
Первые пассажиры начали покидать круизный лайнер в Японии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: