Посольство контролирует ситуацию с госпитализированными с Diamond Princess россиянами

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Посольство РФ держит на контроле ситуацию с госпитализированными с круизного лайнера Diamond Princess россиянами, которые остаются в больницах Японии.

"Сегодня лайнер покинули две российские гражданки, которые в скором времени вернутся на родину. Сотрудники посольства сопровождали их, оказывали содействие в решении визовых вопросов", – приводит РИА Новости сообщение российского дипведомства.

В настоящее время идет процесс согласования с японскими властями порядка схода с судна тех соотечественников, которые все еще находятся на борту корабля. Отмечается, что все россияне смогут в ближайшее время вернуться на родину.

"Продолжаем держать на контроле ситуацию вокруг россиян, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии", – говорится в сообщении.

19 февраля на лайнере Diamond Princess сняли карантин, люди начали ступать с судна на землю. В числе первых оказались две россиянки.

Отмечалось, что соседи зараженных пассажиров судна Diamond Princess не смогут покинуть борт вместе с остальными. Такая участь постигнет тех, кто проживал в одних каютах с инфицированными. Их оставят на карантине на неопределенный срок, чтобы убедиться в отсутствии у них признаков коронавируса.

Круизный лайнер вышел в двухнедельное плавание 20 января. 3 февраля выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. После этого корабль поместили на двухнедельный карантин. С каждым днем количество заразившихся новым типом пневмонии увеличивалось.