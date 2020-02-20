Скончались двое заболевших коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess

Фото: AP/TASS/Eugene Hoshiko

Скончались два пассажира круизного лайнера Diamond Princess. Об этом передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Отмечается, что погибшие были заражены коронавирусом COVID-19.

Жертвами нового типа пневмонии стали мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет. Их национальность остается неизвестной.

В российском посольстве заявили, что среди скончавшихся россиян нет.

Круизное судно Diamond Princess вышло в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. Судно с 5 февраля находилось на двухнедельном карантине в Иокогаме.

19 февраля на лайнере Diamond Princess сняли карантин. С борта судна спустя 14 дней начали спускаться на берег первые пассажиры.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка эпидемии коронавируса. На сегодняшний день известно о 2004 жертвах COVID-19. Общее количество зараженных превысило 74 тысячи человек. 14,3 тысячи выписали из больниц после выздоровления.

В связи с этим гражданам КНР запретили въезд в Россию с 20 февраля. Ограничение касается как туристических поездок, так и частных.